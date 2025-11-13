Bertelsmann: un membre de la famille fondatrice Mohn nommé à la direction

( dpa / JORG CARSTENSEN )

Le géant allemand des médias Bertelsmann a annoncé la nomination de l'Allemand Thomas Coesfeld au poste de président du directoire à compter du 1er janvier 2027, marquant un retour de la famille Mohn, propriétaire historique du groupe, à la tête de l'entreprise.

Selon la décision du conseil de surveillance du groupe, Thomas Coesfeld, 35 ans, membre du directoire de Bertelsmann depuis 2024, va succéder à "Thomas Rabe, 60 ans, dont le mandat de président du directoire prendra fin le 31 décembre 2026, après quinze années à la tête du groupe", indique un communiqué.

Petit-fils de Reinhard Mohn, décédé en 2009 et qui transforma après la guerre une maison d'édition en l'un des plus grands empires médiatiques mondiaux, Thomas Coesfeld incarne un renouveau générationnel au sein du groupe familial.

Avec lui et son équipe, "la direction de Bertelsmann sera entre de bonnes mains", a déclaré Thomas Rabe, également depuis 2019 directeur général de la filiale audiovisuelle RTL Group, dans le communiqué.

Cela faisait plus de 40 ans que la famille Mohn n'avait plus occupé la direction du géant des médias, des services et de l’éducation, propriétaire de la radio RTL.

Le conseil de surveillance a également décidé de nommer le Français Clément Schwebig, 48 ans, membre du directoire de Bertelsmann à compter de mai 2026 et futur directeur général de RTL Group, en remplacement de Thomas Rabe qui occupe également cette fonction.

Actuellement directeur des activités en Europe de l'Ouest et Afrique de l'entreprise américaine Warner Bros. Discovery, il possède plus de vingt ans d'expérience dans les médias, dont dix passés à des postes de direction au sein de RTL Group, selon le communiqué.

Il possède en outre "une connaissance approfondie des marchés en croissance d'Asie, où Bertelsmann souhaite continuer à se développer", a déclaré Thomas Rabe dans le communiqué.

Fondé en 1835 à Gütersloh (ouest), Bertelsmann demeure contrôlé par la famille Mohn, qui détient la majorité du capital. Le groupe a atteint un chiffre d'affaires de près de 19 milliards d'euros en 2024.