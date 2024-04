Audiences radio : France Inter accroît son leadership face au recul de RTL et de France Info

Enfin une lueur d'espoir pour la radio en France ! Si elle a perdu 1 million d'auditeurs sur un an, victime de la baisse des déplacements en voiture, du télétravail et de la « guerre de l'attention » face aux réseaux sociaux, elle a été écoutée entre janvier et mars par le même nombre de Français qu'entre novembre et décembre 2023 : 38,7 millions, selon les résultats de l'institut Médiamétrie publiés ce jeudi 18 avril. Le plus bas niveau semble avoir été atteint à la rentrée 2023 (septembre-octobre), car le poste de radio était alors allumé par 500 000 Français en moins.

Pour ce qui est du classement, France Inter reste un leader très puissant hors d'atteinte, ses deux poursuivantes, RTL et France Info, souffrent, tandis qu'Europe 1 version Vivendi-Bolloré confirme sa remontada avec le pouvoir d'attraction de Pascal Praud.

Une radio publique demeure la plus écoutée de France : France Inter, avec 12,8 % d'audience cumulée (+ 0,2 point), soit près de 7,2 millions d'auditeurs (et une part d'audience de 13,7 %, en recul de 0,7 point sur un an). Reste la performance toujours décevante à 17 heures de l'émission de Marine Baousson et Marie Misset, en baisse par rapport à la bande de Charline Vanhoenacker.

Guillaume Meurice a reçu un « avertissement » de Radio FranceAutrefois leader, RTL, première station privée de France qui appartient au groupe M6, continue de reculer