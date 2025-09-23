 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Audience record pour Ligue 1 +
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 20:26

Audience record pour Ligue 1 +

Audience record pour Ligue 1 +

L’effet Adil Rami ?

Le Classique a offert à Ligue 1 + son record d’audience. 1,2 million de téléspectateurs, en moyenne, ont regardé la victoire de l’OM contre le PSG lundi soir. Cela correspond à 5,8 % de part d’audience, indique la LFP dans un communiqué, qui se targue d’avoir constitué la cinquième meilleure audience de France entre 20 heures et 22 heures. 1,2 million, c’est également l’équivalent de la population des départements de l’Hérault et de la Seine-Maritime (plus anecdotique, on vous l’accorde).…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank