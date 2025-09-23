Audience record pour Ligue 1 +
L’effet Adil Rami ?
Le Classique a offert à Ligue 1 + son record d’audience. 1,2 million de téléspectateurs, en moyenne, ont regardé la victoire de l’OM contre le PSG lundi soir. Cela correspond à 5,8 % de part d’audience, indique la LFP dans un communiqué, qui se targue d’avoir constitué la cinquième meilleure audience de France entre 20 heures et 22 heures. 1,2 million, c’est également l’équivalent de la population des départements de l’Hérault et de la Seine-Maritime (plus anecdotique, on vous l’accorde).…
