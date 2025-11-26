Aubameyang, parce qu'il est (encore) jeune et bon

Grand artisan de la victoire olympienne face à Newcastle avec un doublé en quatre minutes, Pierre-Emerick Aubameyang avait déjà fait parlé son talent en championnat face à Nice avec une réalisation et deux passes décisives. À 36 ans, l'ancien d'Arsenal a su étoffer sa palette technique au fil de son aventure olympienne pour continuer de performer au plus haut niveau.

Encore un jour se lève sur la planète France, et Marseille sort doucement de ses rêves et rentre dans la danse : Pierre-Emerick Aubameyang, 36 ans, est toujours jeune et encore bon. Son départ pour Al-Qadsiah à l’intersaison 2024 avait laissé beaucoup de regrets aux supporters marseillais, son retour un an plus tard dans la cité phocéenne avait suscité beaucoup d’interrogations, notamment sur sa capacité à enchaîner les matchs du haut de ses 36 ans. Quatre mois plus tard, les doutes se sont plus qu’atténués : buteur, mais également passeur décisif, leader naturel et premier défenseur, le Gabonais est sur tous les fronts. Parfois moins adroit face au but qu’autrefois, le numéro 97 marseillais a su se réinventer pour continuer d’être l’un des joueurs marseillais les plus décisifs, comme face à Newcastle ce mardi soir avec un doublé, et homme de confiance de Roberto De Zerbi.

Au service du collectif

Après avoir bouclé la cuvée 2023-2024 avec 30 buts au compteur et les titres honorifiques de meilleur buteur de l’histoire Ligue Europa avec un total de 34 réalisations et de meilleur joueur de la saison en C3, Aubam’ n’est pas reparti sur les mêmes standards cette saison. Malgré un bilan honorable de huit buts et huit passes décisives, l’international gabonais peut parfois manquer de lucidité face aux cages comme ce fut le cas lors des défaites face à l’Atalanta (0-1), ou Lens (2-1).…

Tous propos recueillis par LB sauf mention.

Par Léna Bernard, au Vélodrome pour SOFOOT.com