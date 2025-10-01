Aubameyang : « Je suis revenu pour vivre des matchs comme ça »
Le guide a montré la voie.
Passeur, buteur et large vainqueur : Pierre-Emerick Aubemeyang a vécu une magnifique soirée face à l’Ajax . « La vie est belle ! , s’est-il exclamé après la rencontre au micro de Canal+. C’est pour ça que je suis revenu, pour vivre des matchs comme ça. L’ambiance était incroyable. Ce sont des émotions qu’il faut vivre en tant que joueur. C’est ici qu’il faut vivre ce genre de choses là. » …
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer