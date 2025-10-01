 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aubameyang : « Je suis revenu pour vivre des matchs comme ça »
information fournie par So Foot 01/10/2025 à 00:03

Aubameyang : « Je suis revenu pour vivre des matchs comme ça »

Aubameyang : « Je suis revenu pour vivre des matchs comme ça »

Le guide a montré la voie.

Passeur, buteur et large vainqueur : Pierre-Emerick Aubemeyang a vécu une magnifique soirée face à l’Ajax . « La vie est belle ! , s’est-il exclamé après la rencontre au micro de Canal+. C’est pour ça que je suis revenu, pour vivre des matchs comme ça. L’ambiance était incroyable. Ce sont des émotions qu’il faut vivre en tant que joueur. C’est ici qu’il faut vivre ce genre de choses là. »

