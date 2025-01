Au PSG, une équipe est peut-être née

Au terme d'une soirée qui a peut-être changé son destin, le Paris Saint-Germain a montré des vertus qu'on lui pensait interdites, sous la houlette d'un entraîneur qui a remporté son plus beau succès dans la capitale et devant un public transcendé. Suffisant pour vraiment rêver plus grand ?

Déclic : Ce qui provoque une réaction intellectuelle, psychologique ; moment où elle se fait . Il est environ 22h10 ce mercredi soir porte d’Auteuil quand le Parc des Princes se gratte la tête le temps de quelques instants. Sa saison européenne ne tient plus qu’à un fil, alors que le Manchester City de Pep Guardiola vient de doubler froidement la mise et de mettre Paris à genoux en même pas cinq minutes. Mais il y a dans l’air mouillé d’un soir de Ligue des champions un parfum différent et le PSG semble étrangement serein. Quelques assauts et moins de dix minutes plus tard, tout a changé, Paris y a cru, et City s’est tu. Avec un succès probant et une très probable qualification pour les barrages de Ligues des champions, qui ne dépend plus que de lui-même, le PSG a probablement fait basculer sa saison dans le bon sens contre le champion d’Europe 2023. À lui de confirmer, maintenant.

Luis Enrique délivré et libéré

Il avait prouvé qu’il pouvait renverser quelques montagnes l’an dernier, en allant chercher une qualification sur la pelouse du Barça, mais rarement Luis Enrique n’aura aussi bien réussi à faire de ce PSG sa machine tant attendue. Son soulagement au coup de sifflet final, accompagné d’une joie partagée avec ses adjoints, dont certains sont même partis célébrer le dernier but avec les joueurs au poteau de corner, vaut mille mots, alors que son équipe a un temps cru à une certaine malédiction. Mais dans une soirée où elle se sera vu refuser deux buts et aura touché deux fois les montants, elle a enfin renversé le fatalisme, à l’image de cette barre qui se transforme en but ou de cette dernière réalisation accordée grâce à la VAR. Comme par magie, Paris s’est trouvé un mental en acier.…

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com