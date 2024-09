Au PSG, une attaque aux dents encore trop courtes ?

En feu depuis le début de saison en Ligue 1, l'attaque parisienne a connu sa première soirée difficile contre Gérone pour l'arrivée de la Ligue des champions. Simple soirée sans ou symptôme d'un manque de références plus inquiétant à ce niveau ?

Après seize buts inscrits en quatre journées de Ligue 1 et une impression de puissance rarement démentie, le contraste a été fort ce mercredi soir au Parc des Princes pour l’attaque du PSG. Pour la première en Ligue des champions sans Kylian Mbappé, le club de la capitale a eu toutes les peines du monde à trouver la faille contre Gérone, malgré notamment une seconde période de domination sans partage. Alors qu’il affiche peu de références à ce niveau, attention à ce que le secteur offensif parisien ne devienne pas le sujet de débat à chaque sortie continentale de la bande à Luis Enrique.

Un brouillon à jeter

Deux opportunités consécutives à des montées de Warren Zaïre-Emery (contré puis passeur pour un Marco Asensio incapable de cadrer) et puis plus rien jusqu’après la pause. Pour le retour de la Ligue des champions au Parc des Princes, quatre mois après avoir passé 180 minutes sans marquer contre le Borussia Dortmund, les Rouge et Bleu ont eu besoin de temps pour trouver comment faire passer quelques frayeurs dans le dos de l’arrière-garde catalane. En seconde période, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et consorts ont tenté leur chance à 20 reprises, mais ont dû attendre un coup du sort dans les derniers instants pour (enfin) trouver la faille. Avant cela, les erreurs techniques et les mauvais choix dans les 30 derniers mètres s’étaient accumulé pendant 90 longues minutes.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com