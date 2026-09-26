Au Pérou, une statue géante du pape Léon XIV prend forme

Un vendeur ambulant vend des légumes devant l'atelier où est réalisée une statue géante du pape Léon XIV, dans le quartier de Carabayllo, dans la périphérie nord de Lima, le 25 septembre 2026 ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

Une gigantesque tête du pape Léon XIV apparaît dans l'entrebâillement d'un modeste atelier de la périphérie nord de Lima, où un sculpteur et des artisans travaillent contre la montre pour achever une statue de 14 mètres de haut à son effigie.

Le monument, de la taille d'un immeuble de quatre étages, sera inauguré à l'occasion de la visite de Léon XIV au Pérou du 11 au 16 novembre, la première d'un pape dans le pays andin depuis celle de François en 2018.

Rafael Gutierrez, 42 ans, sculpteur diplômé de l'École des beaux-arts du Pérou, façonne la tête en argile qui servira à réaliser une statue géante du pape Léon XIV dans son atelier du quartier de Carabayllo, dans la périphérie nord de Lima, le 25 septembre 2026 ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

Dans le petit atelier à ciel ouvert du district populaire de Carabayllo, au sol en terre et en partie abrité par des bâches, le sculpteur Rafael Gutierrez peaufine à l'éponge l'immense tête modelée dans l'argile. Les traits du pontife sont déjà reconnaissables.

Pesant plus d'une tonne, ce modèle servira à reproduire le visage du pape américain, naturalisé péruvien.

Des artisans, qui semblent minuscules, s'affairent eux à façonner dans l'argile les doigts des mains qui serviront de modèle pour le futur monument. La statue sera assemblée sur une structure métallique recouverte de mousse de polyuréthane et de fibre de verre. Un revêtement à base de poudre de marbre lui donnera son aspect final.

Le modèle en argile de la tête de la future statue du pape Léon XIV prend forme dans un atelier du quartier de Carabayllo, dans la périphérie nord de Lima, le 25 septembre 2026 ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

"Tous les matins, avec le personnel, nous faisons une petite prière pour qu'il nous donne la force et nous permette d'aller au bout du travail", raconte à l'AFP le sculpteur de 42 ans.

Foi et technologie

Un artisan façonne dans l'argile le modèle d'une main de la future statue géante du pape Léon XIV, dans un atelier du quartier de Carabayllo, dans la périphérie nord de Lima, le 25 septembre 2026 ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

"En tant que catholique, réaliser une statue du pape Robert Prevost, c'est quelque chose d'unique, pour ce qu'il représente pour la foi catholique", ajoute-t-il, expliquant avoir eu recours à l'intelligence artificielle et à un modèle en 3D pour concevoir l'oeuvre.

Au total, huit personnes s'affairent à la tâche. "Nous sommes reconnaissants que le pape nous ait bénis pour réaliser son image", dit Lener Mendoza, un ouvrier de 48 ans.

Rafael Gutierrez, 42 ans, sculpteur diplômé de l'École des beaux-arts du Pérou, tient une maquette de la statue du pape Léon XIV dans son atelier du district de Carabayllo, dans la périphérie nord de Lima, le 25 septembre 2026 ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

Montée sur un piédestal en béton, la statue représentera Léon XIV les mains ouvertes, vêtu d'une soutane et portant un crucifix. Elle sera installée dans un parc du Callao, le port de Lima.

La municipalité du Callao est à l'origine du projet, conçu en hommage aux liens du pape avec cette ville, dont il a été administrateur apostolique du diocèse en 2020 et 2021, pendant la pandémie de Covid-19.

Placée à quelques mètres de l'océan Pacifique, la statue est conçue pour résister à l'humidité et à des vents pouvant atteindre 120 kmh. Elle devrait être terminée fin octobre et installée début novembre.

Léon XIV, qui a vécu plus de vingt ans au Pérou, se rendra notamment à Lima et à Chiclayo, dans le nord-ouest du pays, dont il a été l'évêque. Avant cela, il se rendra du 6 au 8 novembre en Uruguay et du 8 au 11 en Argentine.