Au moins dix blessés à Kyiv à la suite d'une attaque de missiles russe-responsables

(Actualisation du bilan des blessés, contexte)

Au moins dix personnes ont été blessées par une attaque de missiles balistiques lancée samedi par la Russie contre Kyiv, la capitale de l'Ukraine, ont dit des responsables.

Plusieurs explosions puissantes ont été entendues dans la ville avant qu'une alerte aérienne ne soit émise, selon un témoin. Un bâtiment a été endommagé tandis qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble de bureaux, a déclaré l'administration militaire de la ville sur Telegram.

La Russie a lancé six missiles balistiques, six autres missiles de croisière et 121 drones, a dit l'armée de l'air ukrainienne, précisant avoir abattu au moins deux missiles de croisière et 111 drones.

L'Ukraine, en cruel manque de systèmes antiaériens Patriot, s'est révélée largement incapable, au cours du dernier mois, d'abattre les missiles balistiques, qui voyagent à plusieurs fois la vitesse du son. Le président ukrainien Volodimir Zelensky déplore depuis des semaines la pénurie de missiles intercepteurs

Profitant de la situation, la Russie a intensifié ses attaques sur la capitale ces dernières semaines. Depuis le début du mois, les frappes sur Kiev et ses environs ont fait plus de 60 morts.

En marge du sommet de l'Otan qui s'est tenu mercredi à Ankara, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il allait autoriser l'Ukraine à fabriquer des systèmes Patriot.

Ceci étant dit, selon des experts en matière de défense, l'Ukraine pourrait avoir besoin d'un an pour être en mesure de les fabriquer elle-même, ce qui laisse à court terme le pays à la merci de missiles russes.

(Yulia Dysa et Max Hunder à Kyiv; version française Camille Raynaud et Benoit Van Overstraeten)