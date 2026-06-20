Au moins cinq personnes tuées lors de frappes israéliennes dans le sud du Liban

Au moins cinq personnes ont été tuées samedi lors de frappes israéliennes dans le sud du Liban, ont rapporté les médias d'État libanais, malgré un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah entré en vigueur vendredi à 13h00 GMT.

Selon l'agence de presse nationale libanaise NNA, des avions de combat et des drones israéliens ont mené une série de frappes dans la région de Nabatieh pendant la nuit de vendredi à samedi et jusqu'à samedi matin, détruisant des immeubles d'habitation et des maisons.

Israël et le Hezbollah se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu vendredi juste après un échange de tirs mortel qui menaçait de faire capoter un protocole d'accord conclu deux jours plus entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à leur guerre et à apporter de la stabilité au Moyen Orient.

Malgré la violation du cessez-le-feu, Steve Witkoff, l'émissaire du président américain Donald Trump, est en route pour la Suisse, où il participera au premier cycle de négociations entre Washington et Téhéran sur un éventuel accord sur le nucléaire iranien, rapporte le site d'informations Axios.

Citant un responsable américain, Axios ajoute que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, se trouve déjà en Suisse.

L'arrêt des hostilités au Liban est une des conditions pour que les pourparlers puissent avoir lieu.

Le pays s'est retrouvé entraîné dans la guerre début mars quand le Hezbollah, allié de l'Iran, a frappé Israël par solidarité avec Téhéran, en réponse à l'attaque lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël sur l'Iran.

(Jana Choukeir, version française Benoit Van Overstraeten)