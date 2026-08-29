Au moins 27 morts dans une frappe russe sur la région de Kyiv - responsable

Au moins 27 personnes ont été tuées au cours d'une frappe aérienne russe survenue dans la nuit de vendredi à samedi dans la région de Kyiv, a déclaré samedi le chef de l'administration régionale Tymur Tkachenko.

Dans un message publié sur la messagerie Telegram, il a ajouté que 42 personnes avaient également été blessées et que plus de 380 personnes étaient en cours d'évacuation de la zone touchée par les frappes, à Boutcha, localité à 25 km au nord de Kyiv, la capitale.

(Reportage Dan Peleschuk; version française Claude Chendjou)