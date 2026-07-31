Au moins 25 morts dans un accident d'autocar en Algérie

Au moins 25 personnes ont été tuées et 44 autres blessées vendredi après la chute d'un autocar dans un ravin dans la wilaya de Boumerdès, dans le nord de l'Algérie, a déclaré la direction générale de la Protection civile.
Les blessés ont été évacués vers des hôpitaux de la région, a-t-elle ajouté.
Selon la chaîne Ennahar TV, le Premier ministre, Sifi Ghrieb, s'est rendu à l'hôpital universitaire de Boumerdès, où certaines victimes ont été transportées.
(Rédigé par Tarek Amara; Version française Rihab Latrache)
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