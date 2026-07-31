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Au moins 25 morts dans un accident d'autocar en Algérie
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 14:28
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Au moins 25 personnes ont été tuées et 44 autres blessées vendredi après la chute d'un autocar dans un ravin dans la wilaya de Boumerdès, dans le nord de l'Algérie, a déclaré la direction générale de la Protection civile.

Les blessés ont été évacués vers des hôpitaux de la région, a-t-elle ajouté.

Selon la chaîne Ennahar TV, le Premier ministre, Sifi Ghrieb, s'est rendu à l'hôpital universitaire de Boumerdès, où certaines victimes ont été transportées.

(Rédigé par Tarek Amara; Version française Rihab Latrache)

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