Au moins 15 nourrissons tués dans un incendie dans un hôpital d'Islamabad

Au moins 15 nourrissons ont été tués mercredi dans un incendie dans un hôpital public d'Islamabad, la capitale du Pakistan, a rapporté la chaîne locale Geo TV.

Selon la chaîne, l'incendie s'est déclaré vers 02h00 GMT au Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), au troisième étage du service de santé maternelle et infantile de l'établissement.

L'incendie a été provoqué par un dysfonctionnement des systèmes de climatisation, a ajouté Geo TV, précisant que 16 nouveau-nés se trouvaient dans le service et que l'un d'eux a pu être sauvé.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a ordonné aux autorités de mener une enquête immédiate, a indiqué son cabinet.

"Les responsables doivent être identifiés et les mesures les plus sévères doivent être prises", a déclaré le cabinet dans un communiqué.

Le service a été bouclé et des ambulances ont été aperçues à l'extérieur du bâtiment de l'hôpital, selon un témoin de Reuters.

Le PIMS, situé au coeur d'Islamabad, où l'ancien Premier ministre Imran Khan a été brièvement soigné la semaine dernière, est l'un des principaux hôpitaux publics de la ville.

(Rick Noack et Akhtar Soomro, rédigé par Hritam Mukherjee ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)