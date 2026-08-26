Au moins 14 nourrissons tués dans un incendie dans un hôpital d'Islamabad

(Actualise le nombre de nourrissons tués, témoignages)

Au moins 14 nourrissons ont été tués mercredi dans un incendie dans un hôpital public d'Islamabad, la capitale du Pakistan, a déclaré le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

Selon la chaîne locale Geo TV, l'incendie s'est déclaré vers 02h00 GMT au Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), au troisième étage du service de santé maternelle et infantile de l'établissement.

L'incendie a été provoqué par un dysfonctionnement des systèmes de climatisation, a ajouté Geo TV, qui avait fait état de 15 décès de nourrissons dans l'incident.

"Rendez-moi mon enfant", s'est exclamée Javeria, qui a perdu son nouveau-né, devant l'hôpital, où des ambulances s'étaient rassemblées. "Je veux que justice soit faite."

Shehbaz Sharif a ordonné aux autorités de mener une enquête immédiate, a indiqué son cabinet.

"Les responsables doivent être identifiés et les mesures les plus sévères doivent être prises", a déclaré le cabinet dans un communiqué.

Le service a été bouclé et des ambulances ont été aperçues à l'extérieur du bâtiment de l'hôpital, selon un témoin de Reuters.

Mudasir, un parent qui a perdu son enfant, a déclaré que toutes les portes du service, à l'exception d'une seule, étaient fermées et qu'il n'y avait "aucune mesure de sécurité incendie" dans le service.

Ni l'hôpital ni les autorités n'ont fait de commentaire dans l'immédiat sur cet incident.

Le PIMS, situé au coeur d'Islamabad, où l'ancien Premier ministre Imran Khan a été brièvement soigné la semaine dernière, est l'un des principaux hôpitaux publics de la ville.

(Rick Noack et Akhtar Soomro, rédigé par Hritam Mukherjee ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)