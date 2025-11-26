Au moins 14 morts dans l'incendie d'un complexe résidentiel à Hong Kong

(Actualisé avec nouveau bilan, déclarations du chef de l'exécutif local, de Xi Jinping et précisions)

par Tyrone Siu et Joyce Zhou

Un violent incendie survenu mercredi dans plusieurs immeubles du district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong, a fait au moins 14 morts, et des personnes restaient prises au piège du complexe résidentiel, ont déclaré les autorités locales.

Les pompiers continuaient de lutter contre les flammes à la tombée de la nuit, tandis qu'une épaisse fumée noire s'échappait des tours de 31 étages.

Le complexe résidentiel Wang Fuk Court, où s'est déclenché l'incendie, comporte huit immeubles pour près de 2.000 appartements.

Les pompiers ont déclaré à Reuters qu'ils n'étaient pas encore en mesure d'évaluer le nombre de personnes pouvant encore se trouver à l'intérieur.

Un habitant du complexe du nom de Wong, 71 ans, a fondu en larmes en déclarant que sa femme était piégée dans l'un des immeubles.

Au moins 16 personnes sont dans un état critique après avoir subi des brûlures, ont déclaré les autorités. Un pompier fait partie des 14 personnes décédées dans les feux, a fait savoir le service d'incendie et de secours.

Le chef de l'exécutif hongkongais John Lee a annoncé la tenue d'une réunion d'urgence mercredi soir alors que le président chinois Xi Jinping a appelé à "tout mettre en oeuvre" pour minimiser le nombre de victimes et pour éteindre le feu, a rapporté la télévision d'Etat chinoise.

La télévision locale a rapporté que les logements, dont certains étaient recouverts d'échafaudages en bambou, étaient en cours de rénovation.

Selon des témoins, des échafaudages se sont effondrés tandis que les pompiers luttaient contre l'incendie.

Hong Kong est l'un des derniers endroits au monde où le bambou est encore largement utilisé pour les échafaudages dans la construction.

Le gouvernement local a entamé en mars une procédure pour restreindre l'utilisation de ce matériau pour les échafaudages, annonçant que 50% des projets de construction devraient désormais être équipés de structures en métal.

(Reportage Joyce Zhou, Tyrone Siu, Jessie Pang et Anne Marie Roantree; rédigé par Farah Master; version française Augustin Turpin et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)