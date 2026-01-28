 Aller au contenu principal
Au moins 12 morts dans une vague de frappes russes en Ukraine
information fournie par AFP 28/01/2026 à 08:35

Des secouristes ukrainiens évacuent le corps d'une victime après des frapes russes à Odessa, en Ukraine, le 27 janvier 2026 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Des attaques russes en Ukraine ont fait 12 morts et touché des infrastructures énergétiques et un train de passagers, ont annoncé mardi les autorités, en pleins pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à près de quatre ans de conflit.

Dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, un wagon d'un train de voyageurs avec près de 200 personnes à bord a été touché par un drone russe, faisant au moins cinq morts, selon la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko.

"Il n'y a pas et il ne peut y avoir aucune justification militaire pour tuer des civils dans un wagon de train", a dénoncé sur Telegram le président ukrainien Volodymyr Zelensky, appelant à "exercer une pression sur la Russie".

Avant cette frappe, la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, avait déjà essuyé une attaque d'une cinquantaine de drones russes, selon les autorités locales. Les corps de trois personnes ont été retrouvés sous les décombres dans la ville même d'Odessa, où une trentaine de blessés ont été recensés.

"Chaque frappe russe de ce type érode la diplomatie toujours en cours et sape les efforts de nos partenaires pour mettre fin à la guerre", a dénoncé M. Zelensky.

Selon Oleg Kiper, le gouverneur régional, parmi les personnes blessées figurent deux enfants et une "femme enceinte de 39 semaines".

Un journaliste de l'AFP sur place a vu la façade effondrée d'un immeuble résidentiel et des secouristes fouillant les décombres à la recherche de victimes.

- Dégâts "énormes" -

La société énergétique privée DTEK a indiqué que les forces russes avaient infligé des dégâts "énormes" à l'une de ses installations.

Des secouristes ukrainiens dans les décombres d'un immeuble touché par une frappe russe à Odessa, le 27 janvier 2026 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

La région d'Odessa abrite le principal port ukrainien sur la mer Noire. Elle est souvent visée par Moscou, notamment ses infrastructures énergétiques et portuaires.

Selon Oleg Kiper, les drones ont endommagé "des dizaines d'immeubles résidentiels", ainsi qu'"une église, un jardin d'enfants, un lycée et un centre de fitness".

Plus à l'est, une bombe planante russe a touché la ville de Sloviansk mardi matin, tuant un couple de quarantenaires et blessant leur fils de 20 ans, selon le parquet régional.

Un homme a aussi été tué chez lui par une frappe de drone dans la région méridionale de Zaporijjia et un autre dans celle voisine de Kherson.

Selon la défense antiaérienne ukrainienne, un total de 165 drones russes ont été lancés contre le pays dans la nuit de mardi à mercredi, dont 135 ont été abattus.

La compagnie gazière publique Naftogaz a indiqué qu'un de ses sites avait été touché dans l'ouest, précisant que c'était la cinquième fois ce mois-ci.

Ces frappes surviennent alors que des pourparlers entre responsables américains, ukrainiens et russes se sont tenus vendredi et samedi à Abou Dhabi, les premières négociations directes connues entre Kiev et Moscou sur le plan américain de règlement de conflit.

Ces discussions devraient reprendre dimanche à Abou Dhabi.

De son côté, le ministère russe de la Défense a annoncé la capture du village Koupiansk-Vouzlovy, dans la région de Kharkiv (nord-est), et du village de Novoiakovlivka, dans la région de Zaporijjia (sud), où les troupes de Moscou continuent leur progression.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

