 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au Danemark, la découverte d'un premier "portrait" d'un Viking
information fournie par AFP 27/08/2025 à 09:55

Le conservateur du musée national du Danemark, Peter Pentz, montre une figurine en ivoire de morse, pièce d'un jeu de société, qui serait le premier portrait d'un Viking, le 26 août 2025 à Copenhague ( AFP / Camille BAS-WOHLERT )

Le conservateur du musée national du Danemark, Peter Pentz, montre une figurine en ivoire de morse, pièce d'un jeu de société, qui serait le premier portrait d'un Viking, le 26 août 2025 à Copenhague ( AFP / Camille BAS-WOHLERT )

Une moustache impériale et une barbe tressée, une raie au milieu: ces détails gravés sur une figurine en ivoire de morse constituent le premier portrait d'un homme à l'époque viking, a annoncé mercredi le musée national du Danemark.

"Ce petit bonhomme est vraiment différent (...), il a une raie centrale jusqu'au sommet de la tête, puis les cheveux coupés à la nuque", a expliqué à l'AFP le conservateur Peter Pentz.

Il se souvient encore avoir eu l'impression d'être regardé par un Viking en tombant sur la figurine de trois centimètres parmi les collections du musée.

Contrastant avec les représentations existantes, notamment les pièces de monnaie sans caractéristiques individuelles, "c'est la première tentative de portrait de l'époque viking", a-t-il affirmé.

La pièce du Xème siècle, qui représente en effet un roi dans un jeu de société, a été découverte dans un petit tumulus dans le fjord d'Oslo, en Norvège, en 1796.

Elle dormait depuis dans les archives du musée national.

"Si vous pensez aux Vikings comme à des sauvages ou des êtres primitifs, je pense que cette figurine prouve le contraire. Il est très bien soigné", a souri M. Pentz.

Le conservateur du musée national du Danemark, Peter Pentz, montre une figurine en ivoire de morse, pièce d'un jeu de société, qui serait le premier portrait d'un Viking, le 26 août 2025 à Copenhague ( AFP / Camille BAS-WOHLERT )

Le conservateur du musée national du Danemark, Peter Pentz, montre une figurine en ivoire de morse, pièce d'un jeu de société, qui serait le premier portrait d'un Viking, le 26 août 2025 à Copenhague ( AFP / Camille BAS-WOHLERT )

"Il a une moustache, sa barbe est tressée", a noté l'historien, relevant des détails uniques jamais rencontrés auparavant.

A l'époque viking (VIIe au XIe siècle), l'opulence capillaire était un indice de richesse et de statut.

Et l'homme représenté sur la figurine "est au sommet. Celui-ci pourrait représenter le roi lui-même, Harald à la Dent Bleue".

"La chose la plus surprenante pour moi est son expression", a insisté l'historien.

"La plupart des représentations vikings de figures humaines sont assez simples, et elles ne ressemblent pas vraiment à des humains. Lui (...) je trouve qu'il a plutôt l'air d'avoir raconté une blague, il sourit".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank