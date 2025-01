Au Borussia Dortmund, rire jaune et idées noires

Défait deux fois en deux matchs depuis que 2025 a commencé, le Borussia Dortmund est dixième de Bundesliga au moment d'affronter l'Eintracht Francfort ce vendredi soir. Une situation tellement merdique que le BVB en regretterait presque son statut d'éternel Poulidor du football allemand.

Tous les promus connaissent le challenge : réussir à se maintenir en D1 la deuxième saison après un premier exercice dans l’élite. En un mot : confirmer. Mais quid d’un club finaliste de Ligue des champions ? Logiquement, on s’attend à le voir continuer de jouer les premiers rôles et, à défaut, rester en course pour s’assurer une place lors de l’édition suivante via le championnat. Cependant, il suffit de regarder l’état de forme actuel du Borussia Dortmund pour trouver le contre-exemple parfait. À quelques heures d’affronter l’Eintracht Francfort sur sa pelouse (ce vendredi, 20h30), le BVB pointe à la dixième place de Buli, à 17 points du Bayern, leader, et à 8 unités de son adversaire du soir, troisième. Alors comment un club qui, il y a un peu plus de six mois, s’inclinait avec les honneurs en finale de C1 face au Real Madrid (0-2) peut-il désormais remonter la pente ?

La chute du faucon jaune et noir

Peut-être, pour commencer, en oubliant la C1 pendant un moment. « Quand on a huit points de retard (sur la quatrième place, dernier ticket qualificatif, NDLR) , on n’a pas le droit de parler de Ligue des champions. Notre réalité est toute autre », se lamentait l’entraîneur Nuri Sahin après la débâcle des siens ce mercredi à Kiel (4-2). Sur la pelouse du Holstein, qui n’a d’autre objectif que de se maintenir en Bundesliga après y avoir été promu en fin de saison dernière, le Borussia Dortmund a confirmé, après avoir réalisé sa pire phase aller depuis dix ans, qu’il était complètement à la rue en enchaînant une deuxième défaite en deux matchs depuis le début de l’année 2025. Conséquence inattendue, l’action du club a baissé de 10%, se retrouvant valorisée à 2,81 euros. Là encore, il faut remonter une décennie en arrière pour observer une telle chute.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com