Au bord du gouffre, que risque l'OL ?

Battu par Lens ce dimanche (1-2), l'OL a peut-être dit adieu à la Ligue des champions. Une déception sportive pour un club qui ne l'a plus disputée depuis cinq ans, mais surtout un coup dur qui met Lyon dans une situation économique très compliquée. Voilà un point sur la situation des Gones.

Le déluge qui s’abattait sur Décines-Charpieu ce dimanche lors de la défaite de l’OL face à Lens (1-2) est sans doute le meilleur résumé possible de la situation du club rhodanien, tout simplement en train de couler. Après une grosse période de turbulences fin 2024-début 2025, entre la rétrogradation en Ligue 2 prononcée à titre conservatoire par la DNCG, et le licenciement de Pierre Sage, les Gones avaient gagné un peu de répit avec l’arrivée de Paul Fonseca sur le banc. Rapidement interdit de zone technique, le technicien portugais avait tourné sa suspension en une force qui avait uni son groupe, selon ses propres dires. L’OL était alors revenu dans la course à la Ligue des champions, et pouvait prétendre à un très joli parcours en Ligue Europa. Mais depuis la défaite à Old Trafford au terme d’un scénario ubuesque, les Lyonnais n’y arrivent plus. Et ce n’est pas la victoire face aux faiblards Rennais qui a requinqué cet effectif.

La colère d’Ares

Battu par Saint-Étienne dans le derby, puis défait ce week-end par les Sang et Or – qui jouaient en vert -, l’OL pointe désormais à la 7 e place, à quatre longueurs du podium. C’est écrit gros sur sa tête, mais Lyon va sans doute occuper la place du con. À deux journées de la fin, une qualification en Ligue des champions relèverait du miracle. Surtout que ses concurrents directs ne faiblissent pas en cette fin d’exercice. Cette crise sportive braque de nouveau les projecteurs sur les problèmes de gestion du club. Avant cette rencontre face aux Artésiens, les ambitions de C1 étaient davantage liés à une nécessité économique qu’à une quête de gloire, pour une institution qui ne s’est plus qualifiée pour la plus prestigieuses des compétitions depuis cinq ans. La Ligue des champions, Lyon et John Textor en ont effectivement besoin avant d’affronter la DNCG. Une participation en C1 serait un pansement sur une fracture ouverte, et louper le coche serait quasiment fatal à l’OL.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com