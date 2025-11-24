 Aller au contenu principal
Attention : ces scores sur TikTok sont tout simplement faux
24/11/2025 à 15:53

Un monde parallèle.

19-0 pour le dernier France-Brésil, 1-0 pour l’OM contre le Sporting CP en Ligue des champions, une victoire de l’Ukraine 4-1 face à l’équipe de France… Voilà de quoi faire vriller n’importe quel consommateur assidu de football.…

