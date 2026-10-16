Attaques visant le juge Youssef Badr: ouverture à Paris d'une enquête pour cyberharcèlement

Le parquet de Paris ouvre une enquête pour retrouver les auteurs d'une "nouvelle vague" de cyberharcèlement visant le juge Youssef Badr, après la publication d'un numéro du magazine Frontières ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le parquet de Paris a indiqué à l'AFP vendredi avoir ouvert une enquête pour retrouver les auteurs d'une "nouvelle vague" de cyberharcèlement visant le juge Youssef Badr, à la suite de la publication d'un numéro du magazine Frontières.

Ce magazine d'extrême droite, fondé par Erik Tegnér, a consacré un numéro à Youssef Badr, juge au tribunal de Bobigny, en l'accusant de biais politique.

Le Pôle national de lutte contre la haine en ligne a fourni une "sélection de propos" pouvant être qualifiés de discriminatoires à l'Office central de lutte contre les crimes de haine (OCLCH), chargé des investigations.

L'infraction de harcèlement en ligne se caractérise par des "propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie". Dans ce cas, le ministère public soupçonne un harcèlement commis "à raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion".

L'enquête est également ouverte pour menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse, à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence ici un magistrat.

Youssef Badr, qui a notamment reçu le soutien du garde des Sceaux Gérald Darmanin, avait déjà essuyé en juin menaces et insultes après qu'un tribunal qu'il présidait avait condamné Erik Tegnér, directeur de la rédaction de Frontières.

Ecopant d'une peine de six mois de prison avec sursis pour la divulgation de données personnelles d'avocats spécialisés en droit des étrangers, Erik Tegnér, qui a fait appel, avait dénoncé "une totale dinguerie" et appelé ses abonnés sur X à "se mobiliser".

Erik Tegnér, fondateur du magazine Frontières, le 10 février 2026 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Dans les 24 pages qu'il consacre cette semaine à Youssef Badr, Frontières exhume des tweets et interviews du juge qui seraient, selon ce média, de nature à poser la question de son impartialité.

Des positions que Youssef Badr a notamment prises dans le cadre de l'association qu'il a fondée, La Courte Échelle, et dont l'objet est de faciliter l'accession aux métiers du droit d'étudiants issus de milieux modestes et de quartiers populaires. Militant pour une diversité accrue dans le recrutement de la justice, il est l'auteur de l'essai "Pour une justice aux 1.000 visages".

Frontières fait partie de la galaxie médiatique dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré depuis l'entrée de Lagardère News à son capital en septembre.

"On ne peut pas considérer qu'une enquête met en danger quelqu'un, il n'y a pas de propos qui seraient une incitation à la haine", avait de son côté affirmé auprès de l'AFP Erik Tegnér. "Soutenir que nous (...) avons attaqué" Youssef Badr, "c'est une façon de dévoyer la liberté de la presse", selon lui.