Attaques ukrainiennes dans le sud de la Russie, un mort

(Actualisé avec Naftogaz en Ukraine)

Au moins une personne a été tuée et quatre autres ont été blessées par des tirs de drones et de missiles ukrainiens dans la région de Rostov, dans le sud de la Russie, rapportent samedi les autorités locales.

Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt commercial touché par un missile dans la ville de Taganrog, a déclaré sur Telegram le gouverneur de l'oblast de Rostov, Iouri Slioussar.

Le feu a pris également sur un cargo sous pavillon étranger sur la mer d'Azov visé par une attaque de drones, a-t-il ajouté.

Des entreprises ont été visées par des drones dans la ville de Togliatti, a déclaré le gouverneur local.

La compagnie pétrolière et gazière ukrainienne Naftogaz a rapporté de son côté une attaque contre certaines de ses installations dans la région centrale ukrainienne de Poltova, qui a provoqué un incendie.

"La Russie poursuit ses frappes ciblées contre les infrastructures pétrolières, gazières et énergétiques", a commenté la compagnie dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. "Depuis le début de l'année, l'ennemi a attaqué les installations de Naftogaz Group à plus de 40 reprises."

(Bureau de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)