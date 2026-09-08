Attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite, la coalition au Yémen promet une réponse

Au moins 73 personnes ont été blessées dans des attaques effectuées par les Houthis contre l'Arabie saoudite, a déclaré mardi matin la coalition sous commandement saoudien au Yémen, promettant de répondre avec fermeté, sur fond de regain des hostilités entre les miliciens alignés sur l'Iran et Ryad.

Les Houthis, qui contrôlent les zones les plus peuplées du Yémen et une grande partie du nord du pays dont la capitale Sanaa, ont lancé plusieurs attaques contre l'Arabie saoudite et en mer Rouge après avoir annoncé en juillet dernier un blocus maritime des ports saoudiens, dénonçant des attaques de Ryad.

Déclarant que les miliciens chiites ont attaqué des entités civiles et économiques saoudiennes, le porte-parole de la coalition menée par l'Arabie saoudite au Yémen a estimé qu'il s'agissait d'une escalade "dangereuse".

"La coalition prendra toutes les mesures opérationnelles nécessaires pour dissuader cette milice terroriste et confronter avec fermeté son approche hostile", a dit Turki al-Malki dans un communiqué publié sur le réseau social X.

Les Houthis ont lancé des attaques contre des cibles situées à Abha, Khamis Mushait, Jazan et Najran, a-t-il ajouté.

(Nayera Abdallah; version française Jean Terzian)