Attaque de Kyiv dans les régions russes de Briansk et Rostov, 280.000 foyers privé d'électricité en Ukraine

(Actualisé avec attaque dans la région russe de Rostov, frappes russes dans les régions ukrainiennes de Kyiv et de Dnipro, précisions et contexte)

Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées samedi dans une attaque de drone ukrainien, dans la région russe de Briansk, selon le gouverneur régional, tandis que le président ukrainien a accusé la Russie d'avoir frappé des infrastructures dans les régions de Kyiv et de Dnipro, privant environ 280.000 foyers d'électricité.

Les forces russes ont détruit 29 drones ukrainiens au-dessus de la région Briansk au cours des dernières 24 heures, a précisé le gouverneur régional, notant que la dernière offensive de Kyiv a touché un logement dans la localité de Klimovo.

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, de son côté, a déclaré que des drones russes avaient frappé des installations énergétiques ukrainiennes lors d'attaques nocturnes, privant d'électricité environ 280.000 familles ukrainiennes dans les régions de Kyiv et de Dnipro.

"Ces frappes russes ont engendré de graves difficultés d'approvisionnement en électricité dans nos régions", a-t-il dit sur la messagerie Telegram. "Le monde entier constate que la Russie cible délibérément les infrastructures civiles au quotidien. Quiconque souhaite empêcher que cette escalade russe ne s'étende davantage en Europe doit soutenir l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs indiqué que l'armée du pays avait frappé un important producteur de carburant pour missiles dans la région russe de Rostov, provoquant un incendie et endommageant quatre installations de production.

Dans un communiqué publié sur Telegram, l'état-major général ukrainien précise que cette attaque nocturne contre Kombinat Kamensky, une entreprise chimique et de défense appartenant à l'Etat russe, située à Kamensk-Chakhtinski, a été menée à la fois via des drones et des systèmes de missiles côtiers Neptune.

(Anton Kolodyazhnyy et Olena Harmash; version française Claude Chendjou)