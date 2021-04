Attaque à Rambouillet : passe d'armes entre Éric Dupond-Moretti et Marine Le Pen

Les mots ne sont pas tendres entre Éric Dupond-Moretti et Marine Le Pen. Accusé de laxisme par la présidente du Rassemblement national après l'attaque du commissariat de Rambouillet durant laquelle une policière a été tuée vendredi 23 avril, le ministre de la Justice a sorti les griffes sur Twitter.

Dans sa publication, il a notamment accusé Marine Le Pen d'instrumentaliser l'assassinat à l'aide de « mensonges » et de « phrases tronquées ». « Quel cynisme, quelle indignité, quelle ignominie que de tenter d'exploiter cette tragédie à votre profit deux heures seulement après ce crime ! » s'est ainsi indigné Éric Dupond-Moretti sur le réseau social, comme l'a relevé Ouest-France.

Un « tour de vis » est nécessaire, selon Marine Le Pen

Un peu plus tôt, la présidente du Rassemblement national, candidate à l'élection présidentielle de 2022, avait accordé un entretien téléphonique à BFMTV. Marine Le Pen avait notamment accusé le gouvernement de « laxisme » sur les questions de sécurité. « Les Français sont encerclés par la délinquance et la criminalité » et « c'est un tour de vis dont le pays a besoin pour être à nouveau en sécurité », avait-elle déclaré.

