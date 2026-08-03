Atsushi Mimura, responsable de la politique monétaire japonaise, affirme que les limites fixées par la FIMA en matière de pensions livrées n'entravent pas les interventions sur le marché des changes

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Atsushi Mimura, haut responsable japonais chargé des questions monétaires, a déclaré lundi que le mécanisme de prise en pension de la Réserve fédérale américaine ne constituait qu’un outil d’intervention parmi d’autres et que les limites imposées à ce mécanisme n’impliquaient pas une restriction générale des interventions sur le marché des changes.

Ce mécanisme, appelé « FIMA repo facility » et mis en place en mars 2020 pour atténuer les tensions mondiales sur le dollar liées à la COVID-19, permet à ses titulaires d’échanger leurs titres du Trésor américain détenus auprès de la Réserve fédérale contre des dollars américains, pour un montant maximal de 60 milliards de dollars.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré plus tôt dans un message publié sur X que les États-Unis encourageraient une augmentation de cette facilité dans les mois à venir.