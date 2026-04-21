Atos: les ventes ont continué à baisser au premier trimestre

Le groupe informatique français Atos a accusé une nouvelle baisse de ses ventes au premier trimestre, marqué par la cession de ses activités stratégiques à l'Etat, selon un communiqué publié mardi.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Sur la période, son chiffre d'affaires a atteint 1,7 milliard d'euros, en recul de 15,9% sur un an (-11% à périmètre et changes constants).

"On envisage toujours un redémarrage de la croissance au troisième trimestre", a explique le PDG, Philippe Salle, lors d'une conférence téléphonique, alors que le groupe devrait achever à la fin de l'année la mise en œuvre de son plan stratégique "Genesis" destiné notamment à réduire ses coûts.

Celui-ci a été revu à la hausse et des économies récurrentes d'"au moins 700 millions d'euros" sont désormais visées, contre 650 millions précédemment.

Le groupe anticipe également dorénavant un recul de son chiffre d'affaires compris en 1% et 5% cette année, alors qu'il avait indiqué début mars s'attendre à un repli de ses ventes allant jusqu'à 5%.

Au premier trimestre, qui a vu les activités "Advanced computing" comprenant notamment le calcul de haute performance utilisé pour la dissuasion nucléaire être cédées à l'Etat, la branche Atos, spécialisée dans les services, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros, en baisse organique de 11,4%.

Les ventes d'Eviden, la partie spécialisée dans les produits, ont quant à elles atteint 146 millions d'euros (-2,9%).

"Sur Eviden, on est quand même très impactés par la guerre, parce qu'on a énormément d'activités au Moyen-Orient", a commenté le PDG durant la conférence téléphonique, relevant des "commandes décalées" et un "certain attentisme sur certains segments".