Atos: des parlementaires LR appellent à maintenir le groupe "sous le giron français"

L'homme d'affaires tchèqueDaniel Kretinsky le 22 janvier 2020 à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

Dans une tribune, ils s'inquiètent d'une prise de participation de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky dans les activités de supercalculateurs d'Atos, essentiels à la dissuasion nucléaire.

Le groupe informatique Atos en crise doit être "absolument maintenu sous le giron français", estiment 82 sénateurs et députés Les Républicains.

Les supercalculateurs, issus de l'activité de Bull reprise par Atos, sont indispensables aux simulations d'essais nucléaires qui servent à la mise au point des armes atomiques et donc à la crédibilité de la dissuasion française, rappellent ces parlementaires dans une tribune publiée sur le site internet du Figaro .

" Or cette capacité maintenue au meilleur niveau mondial est aujourd'hui grandement menacée par la crise profonde qui touche Atos ", estiment-ils, jugeant désormais "possible, en théorie, d'accéder aux capacités de calcul stratégiques de la France au travers d'une porte dérobée: celle d'une OPA à faible coût".

Les auteurs de la tribune, signée notamment par Bruno Retailleau et les président et vice-président de la commision de la Défense du Sénat, Christian Cambon et Cédric Perrin, appellent donc à "protéger à tout prix ces actifs stratégiques" .

Ils s'inquiètent de la cession à Daniel Kretinsky des activités historiques d'Atos et de sa prise de participation dans les très sensibles activités de cybersécurité et de calculateurs désormais abrités dans l'entité Eviden, amenée à être scindée d'Atos.

"L'hypothèse de voir un acteur étranger si puissant, s'approcher de nos capacités militaires ultra-sensibles, mérite toute notre attention, d'autant plus qu'il n'est pas un habitué du domaine des TIC" (technologies de l'information et de la communication, ndlr), mettent-ils en garde.

Selon eux, "la situation financière d'Atos est aujourd'hui telle qu'il n'est plus si certain qu'Evidian (rebaptisée Eviden, ndlr) sera protégée".

Avec Daniel Kretinsky, " on fait entrer le loup dans la bergerie ", a affirmé à l'AFP le sénateur Cédric Perrin, qui regrette qu'une offre française portée par Astek Développement et Chapsvision, ne soit "absolument pas considérée".