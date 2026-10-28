Aston Martin reste dans le rouge au troisième trimestre

Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda a annoncé mercredi une perte au troisième trimestre, en nette baisse par rapport à la même période l'an dernier, peinant toujours à atteindre la rentabilité.

( POOL / REBECCA NADEN )

La perte trimestrielle après impôts du constructeur s'est élevée à 78,8 millions de livres (94,2 millions d'euros), contre 131,8 millions de livres l'an passé.

Le nombre de véhicules vendus sur la période est quant à lui resté virtuellement inchangé, à 1.431 unités, en fort repli dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (-20 %), mais en nette progression au Royaume-Uni (+ 26 %) et dans la région Amériques (+ 11 %).

"Nos performances depuis le début de l'année 2026 témoignent de progrès tangibles et réguliers vers la transformation financière d'Aston Martin", a affirmé dans un communiqué le directeur général du groupe, Adrian Hallmark.

Il souligne le rôle des livraisons du modèle Valhalla, sa voiture hybride rechargeable, et du programme de transformation engagé, qui ont aidé la progression des marges brutes, et dit avancer vers son "objectif de génération de trésorerie".

Le groupe, qui a montré un chiffre d'affaires en hausse de 36 % sur le trimestre, à 388,7 millions de livres, a maintenu ses prévisions annuelles.

Mais Aston Martin reconnaît faire face à un contexte "difficile", entre évolutions de la politique douanière américaine et de la fiscalité en Chine pour les véhicules de luxe, et incertitudes posées par le conflit au Moyen-Orient sur les chaînes d'approvisionnement et les prix.

Depuis que le milliardaire canadien Lawrence Stroll l'a sauvée de la faillite début 2020, la marque préférée de James Bond a fait face à des retards de production et dû faire appel à plusieurs reprises au capital de ses investisseurs.

En février, le groupe avait annoncé se séparer d'environ 600 personnes sur 3.000 salariés, espérant réaliser 40 millions de livres d'économies, après un premier plan de suppression de postes dévoilé l'année dernière.

Le titre s'affichait quasiment à l'équilibre à la Bourse de Londres vers 09H50 GMT, en repli de 0,11 %.