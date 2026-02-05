Assurance vie : l'offre contribue toujours à l'expansion des énergies fossiles, déplore Reclaim Finance

( AFP / FRED TANNEAU )

Les unités de compte étiquetées "durables" ne sont même pas épargnées. Selon l'ONG Reclaim Finance ce jeudi 5 février, l'assurance vie, premier produit d'épargne des Français totalisant plus de 2.100 milliards d'euros d'encours, contribue toujours au financement de l'expansion des énergies fossiles.

"Malgré les promesses climatiques faites à leurs clients, des leaders du marché (...) proposent encore et toujours" une offre largement "exposée à une entreprise développant de nouveaux projets d'énergies fossiles", a déploré le chargé de campagne assurance de l'ONG, Ariel Le Bourdonnec. Reclaim Finance, organisation qui entend "mettre la finance au service de la justice sociale et climatique", a étudié le catalogue de 27 assureurs vie français, totalisant 7.500 fonds en unités de compte (UC), des supports d'investissement risqués mais qui peuvent, les bonnes années, rapporter davantage que les fonds euros.

Près des deux tiers (62%) des supports d'investissement analysés "contiennent au moins une entreprise développant de nouveaux projets de pétrole, gaz ou charbon, un chiffre semblable à 2024", conclut l'ONG. TotalEnergies est par exemple présent dans une UC analysée sur cinq, selon Reclaim Finance. Les unités de compte étiquetées "durables" ou "responsables" ne sont pas épargnées puisque "près de la moitié (47%) de ces fonds contient un développeur d'énergie fossile, exposant ainsi les épargnants à un risque de greenwashing", ou écoblanchiment, estime l'ONG.

France Assureurs pointe une analyse qui "ne reflète pas le poids économique réel de chaque investissement"

L'assurance vie totalisait 2.107 milliards d'euros d'encours à fin décembre 2025. Elle a largement emporté les faveurs des épargnants l'an dernier, au détriment de produits concurrents comme le Livret A. Quelque 20 millions de personnes disposent d'une assurance vie, soit un capital moyen de plus de 100.000 euros par souscripteur, souvent dans plusieurs contrats. Les principales banques proposent des produits d'assurance vie, comme le Crédit Agricole, BNP Paribas ou encore la Société Générale. C'est également le cas des grandes compagnies d'assurance comme Axa, Allianz ou Generali, ainsi que des groupes mutualistes comme Covéa (Maaf, MMA, GMF), Groupama ou la Macif.

Groupama propose d'ailleurs la plus grande part d'UC exposées à un développeur d'énergies fossiles (notamment pétrole et gaz), selon la liste étudiée par Reclaim Finance, quand AG2R la Mondiale dispose du plus grand nombre de lignes. "Le rapport de Reclaim Finance met en lumière un enjeu réel : mieux aligner l’épargne des Français avec les objectifs climatiques", a reconnu France Assureurs dans une déclaration transmise à l'AFP. Mais la fédération professionnelle pointe une analyse qui "repose sur un comptage du nombre de fonds référencés et non sur les montants réellement investis par les épargnants". "Cette approche, si elle permet d'illustrer la diversité et la complexité de l'offre, ne reflète pas le poids économique réel de chaque investissement", tempère-t-elle.