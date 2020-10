Assurance vie, compte-titres : dix fonds pour investir durable

Le sigle ESG est l'appellation la plus large utilisée à l'international. Certaines stratégies de placement sont plus centrées sur l'un des univers, d'autres revendiquent la totalité de ces promesses. (© cc)

Les supports responsables conjuguent rentabilité et contribution à une économie à impact positif. Au-delà d'un effet de mode, la tendance est devenue structurelle. Découvrez notre sélection de dix fonds, cinq «responsables» et cinq «verts».

La dixième semaine annuelle de la finance responsable s'est tenue début octobre. L'occasion de faire état des résultats constatés sur cette approche de l'investissement qui, malgré la crise sanitaire, progresse nettement et suscite une hausse des encours.

Il ne se passe plus de semaine sans que de nouvelles annonces surviennent sur le lancement d'un nouveau fonds durable, l'obtention d'un label ou le recrutement d'un spécialiste du sujet dans une société de gestion. Désormais, tout le monde veut investir durable et être responsable !

Mouvement profond

Ce mouvement initié depuis quelques années, d'abord mollement, s'emballe vraiment depuis un an. Son origine est d'abord législative.

L'article 173 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a soumis les investisseurs institutionnels à la transparence sur leurs placements en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance (ESG). Les gérants ont donc dû accompagner les demandes de leurs clients institutionnels, désormais tenus de rendre des comptes.

Puis la loi Pacte, adoptée en mai 2019, exige aussi la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans la stratégie des entreprises. Elle oblige, d'ici 2022, les assureurs vie à proposer aux souscripteurs des contrats multisupports et des plans d'épargne retraite (PER) une unité de compte socialement responsable, ou ayant pour objet le