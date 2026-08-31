Assurance vie : 18,8 milliards d’euros de dépôts en juillet, un nouveau record

Les épargnants ont placé 41,3 milliards d’euros depuis le début de l’année, selon la Fédération France Assureurs. ( AFP / FRED TANNEAU )

Les encours des contrats ont atteint 2.174 milliards d’euros à la fin du mois de juillet, une hausse de 6% sur un an.

Le directeur général de France Assureurs Paul Esmein a de nouveau salué le "très bon niveau des cotisations en assurance vie sur le mois de juillet, qui poursuit la dynamique qu'on observe depuis le début de l'année", lors d'une conférence téléphonique.

Dans le détail, les cotisations (équivalent des dépôts, en assurance vie) ont connu une légère augmentation de 1% par rapport au même mois de 2025 et dépassent ainsi le précédent record établi sur la même période l'an dernier (18,7 milliards d'euros).

Les cotisations progressent de 5% pour les supports en unités de compte, des supports d'investissement risqués mais qui peuvent, les bonnes années, rapporter davantage que les fonds euros, garantis en capital, qui ont eux reculé de 2%.

Depuis début 2026, les cotisations atteignent 127,8 milliards d'euros, en hausse de 10,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 9% par rapport aux sept premiers mois de 2025 .

En juillet 2026, les prestations (l'équivalent des retraits) ont cependant connu une hausse de 4% par rapport à juillet 2025.

Livret A : 80 millions d’euros de collecte en juillet

En retranchant les prestations des cotisations, on obtient une "collecte nette" de 4,7 milliards d'euros en juillet, soit un recul de 400 millions par rapport à juillet 2025 .

"Il ne s'agit pas d'une rupture mais d'une inflexion. La hausse du taux du Livret A, l'engagement de dépenses importantes (voitures, vacances) et la baisse du pouvoir d'achat peuvent expliquer cette évolution estivale", observe dans une note Philippe Crevel, directeur d'un centre de réflexion sur l'épargne adossé à un assureur.

Le Livret A est, lui, revenu en territoire positif au mois de juillet après 6 mois de décollecte: les épargnants y ont déposé 80 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré, en prévision d'une augmentation de son taux à 1,7% au 1er août, selon la Caisse des dépôts et consignations (CDC) .

L'attrait de ce livret réglementé avait été plombé par le recul de son taux de rémunération, tombé à 1,5%, en début d'année. Il a enregistré au premier semestre sa pire performance depuis près de 20 ans.

"L'assurance vie n'a été affectée que marginalement par le relèvement du taux du Livret A de 1,5 à 1,7%" , estime toutefois Philippe Crecel en rappelant que depuis l'établissement des statistiques par France Assureurs, deux décollectes ont été enregistrées au mois de juillet, en 2020 lors de l’épidémie de Covid (-335 millions d’euros) et en 2023 quand le taux du Livret A était à 3 % (-809 millions d’euros).

Depuis le début de l'année, la collecte nette s'élève à 41,3 milliards d’euros, supérieure de 8,7 milliards d’euros à celle de 2025 sur la même période, et un record depuis 20 ans . "On a tout simplement la deuxième plus forte collecte nette de l'histoire après celle de 2006", a indiqué Paul Esmein.

L'attrait de ce livret réglementé avait été plombé par le recul de son taux de rémunération, tombé à 1,5%, en début d'année. Il a enregistré au premier semestre sa pire performance depuis près de 20 ans.