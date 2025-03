Assurance: Lloyd's of London prévoit une perte de 2,3 mds USD pour les incendies en Californie

La tour Lloyd's dans la City de Londres ( AFP / BEN STANSALL )

Le marché de l'assurance Lloyd's of London a chiffré lundi à 2,3 milliards de dollars les pertes qu'il devra assumer en raison des incendies qui ont frappé la Californie en janvier.

"Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que la perte nette pour le marché due aux incendies en Californie s'élèvera à environ 2,3 milliards de dollars" (2,1 milliards d'euros), a indiqué Lloyd's of London dans un communiqué.

Symbole de la City, Lloyd's of London est l'une des institutions les plus anciennes de la place financière de Londres, avec des origines remontant au 17e siècle. Elle publie lundi un bénéfice avant impôts pour l'année 2024 de 9,6 milliards de livres (11,4 milliards d'euros), soit légèrement moins qu'un an plus tôt.

"Bien que nous soyons encore en train d'évaluer l’impact global" des événements californiens, "nous ne prévoyons pas qu'il s'agisse d'un événement capital", dont l'impact serait plus lourd, a indiqué Burkhard Keese, directeur financier de Lloyd's of London, cité dans le communiqué.

Deux incendies dévastateurs à Los Angeles avaient été déclarés totalement circonscrits début février par les pompiers, après avoir été actifs pendant plus de trois semaines, et fait une trentaine de morts et des milliers de déplacés.

Les incendies de Palisades et d'Eaton, dans le comté de Los Angeles, en Californie du Sud, ont été les plus destructeurs de l'histoire de la deuxième ville des Etats-Unis.

Le premier réassureur mondial Munich Re a indiqué fin février que les incendies de Californie pourraient lui coûter 1,2 milliard d'euros, mais sans que cela ne remette en cause ses objectifs annuels.