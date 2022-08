Assurance-chômage : 60% des Français soutiennent le projet de réforme, selon un sondage

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Les Français sont une majorité à soutenir le projet de réforme du gouvernement de l'assurance-chômage, selon un sondage Elabe pour Les Echos, Radio classique et l'institut Montaigne publié dimanche 7 août.

Le Parlement reprendra ses travaux en séance en octobre, avec au programme, des textes clivants. En ouverture, les députés doivent s'emparer dès la semaine du 3 octobre d'un texte sur l'assurance-chômage prolongeant les règles en vigueur, plus strictes depuis 2021, pour accéder aux indemnités.

"Quand ça va bien, on durcit les règles et, quand ça va mal, on les assouplit", revendique le ministre du Travail Olivier Dussopt. Il a expliqué vouloir ensuite une "concertation" avec les syndicats et le patronat. "Des pistes peuvent être ouvertes, sur la durée d’indemnisation et son caractère dégressif", a-t-il dit.

Les débats s'annoncent agités dans l'hémicycle avec la coalition de gauche Nupes et le RN.

Une promesse de campagne d'Emmanuel Macron

Selon un sondage Elabe pour Les Echos, Radio classique et l'institut Montaigne publié dimanche 7 août, les Français sont une majorité à soutenir le projet de réforme du gouvernement. "60 % des Français se disent 'favorables' aux changements envisagés", écrivent Les Echos, précisant que "11 % d'entre eux déclarent l'être 'très' et 49 % 'plutôt'".

Ils sont 53 % à soutenir l'idée de s'inspirer du modèle canadien, qui prévoit que les conditions d'accès à l'assurance chômage et la durée d'indemnisation varient automatiquement selon le taux de chômage régional - un modèle évoqué par Olivier Dussopt.

Les plus favorables à la réforme de l'assurance chômage se trouvent du côté des électeurs d'Emmanuel Macron, d'Eric Zemmour, et des ménages les plus aisés. 53 % estiment que l'assurance-chômage fonctionne "bien", douze points de plus qu'il y a quatre ans.

La principale raison du niveau de chômage en France est liée, pour 45% des Français, au système d'indemnisation qui n'encourage pas le retour à l'emploi. Pour 16% d'entre eux, c'est d'abord à cause des salaires qui sont trop bas, ou encore des charges qui pèsent sur les entreprises, pour 15% des sondés. Pour 14% des Français, les formations inadaptées au marché du travail actuel sont la raison principale du taux de chômage, tandis que pour 9% d'entre eux, celui-ci est dû tout simplement aux entreprises qui n'embauchent pas assez.

Pendant sa campagne pour un second mandat, Emmanuel Macron s'est engagé sur une nouvelle réforme de l'assurance chômage, avec l'idée qu'elle soit "plus stricte quand trop d’emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé".