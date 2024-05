Assises de la pédiatrie : à quoi faut-il s’attendre ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il aura fallu attendre. C'est avec plusieurs mois de retard – et même plusieurs années – que, enfin, se tiendront les Assises nationales de la pédiatrie, ce vendredi 24 mai. À cette occasion, le gouvernement devrait annoncer plusieurs mesures concernant les professionnels de la santé de l'enfant. Pour cela, il se basera sur l'ambitieux rapport coordonné par la Pr Christelle Gras-Le Guen, cheffe du service de pédiatrie générale et des urgences pédiatriques au CHU de Nantes et présidente de la Société française de pédiatrie, et Adrien Taquet, ancien secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des Familles. Les médecins et les professionnels de la santé des plus jeunes attendent des mesures concrètes.

« Le but de ces assises, c'est vraiment de partir des besoins de l'enfant. La prévention, le dépistage, le diagnostic précoce doivent être au cœur des annonces du gouvernement. L'idée, c'est de se donner enfin les moyens en France de prévenir pour pouvoir guérir », souligne la Pr Gras-Le Guen.

« Plus de 700 décès d'enfants de moins d'un mois pourraient être évités chaque année en France » L'idée des assises a été lancée en décembre 2022 par François Braun, ministre de la Santé de l'époque. « Le chaos dans les urgences pédiatriques confrontées à une triple épidémie de grippe, de bronchiolite et de Covid-19 a servi de révélateur d'un système de santé devenu