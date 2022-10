Assemblée nationale : les députés LR "dans l'opposition" mais "pas prêts" à voter la censure

Le refus de LR de voter les motions de censure de la Nupes et du RN lui ont attiré les critiques de l'extrême-droite.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Les députés Les Républicains sont "résolument dans l'opposition", sans aller jusqu'à voter les motions de censure portées par la Nupes et le RN pour faire tomber le gouvernement, ont assuré mardi 25 octobre plusieurs cadres LR.

"On doit maîtriser le temps et j'estime aujourd'hui que nous ne sommes pas prêts", a expliqué le candidat à la présidence des Républicains et chef de file des LR au Sénat, Bruno Retailleau, sur franceinfo .

"Nous sommes dans un moment, après l'échec de la présidentielle, qui est un moment de faiblesse. Pourquoi est-ce qu'on choisirait ce moment de faiblesse pour se faire hara-kiri? ", a-t-il poursuivi, en estimant que "le vote d'une motion de censure, ce serait sans doute une dissolution, à nouveau une majorité macroniste -même relative- à l'Assemblée nationale, et on n'aurait pas avancé d'un iota".

"Reconstruire une alternative"

"Nous avons à reconstruire une alternative, une alternance, un projet responsable, sérieux. Je m'y attelle, nous allons procéder étape par étape, mais on n'est pas obligés de subir les étapes des autres", a plaidé de son côté Éric Ciotti, également candidat à la présidence de LR.

Les motions de censure déposées par le RN et la Nupes répondant à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par le gouvernement et destinées à renverser le gouvernement ont logiquement échoué lundi soir, ne pouvant compter sur les Républicains pour atteindre la majorité absolue. De quoi attiser les critiques sur un parti de droite qui serait devenu "la béquille" du camp présidentiel, selon les mots de l'élu RN Alexandre Loubet.

Une motion de censure LR ?

Marine Le Pen, qui a surpris en annonçant que son groupe voterait la motion de la Nupes, "a voulu faire un coup politique mais la cible, c'est nous, c'est pour pouvoir dire 'Les Républicains soutiennent le gouvernement' , ce qui est absolument faux", a dénoncé la présidente du parti par intérim et députée Annie Genevard sur Public Sénat .

Comme Bruno Retailleau ou le patron des députés LR Olivier Marleix, Annie Genevard n'a toutefois pas exclu de déposer une motion de censure plus tard dans la session si les circonstances l'exigeaient.

"Si véritablement Emmanuel Macron ne réformait pas" ou si "le désordre était tel qu'il faille remettre à zéro démocratiquement les choses par une élection , nous prendrions nos responsabilités", a-t-elle précisé.