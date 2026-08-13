Assassinat présumé d'un officier russe en Crimée-gouverneur régional

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Un officier de l'armée russe a été tué jeudi à Sébastopol, la plus grande ville de la Crimée annexée par la Russie, dans ce que les autorités ont qualifié "d'assassinat", a déclaré le gouverneur régional Mikhaïl Razvozhayev.

Il a précisé qu'une femme avait été arrêtée, soupçonnée d'avoir perpétré l'attaque pour le compte des services spéciaux ukrainiens. L'Ukraine n’a pas immédiatement réagi.

Plusieurs chaînes Telegram russes non officielles ont identifié la victime comme étant Robert Shageyev, décrit comme un ancien officier de la marine ukrainienne ayant changé de camp pour rejoindre la Russie lors de l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014.

Elles ont indiqué qu’il commandait à l’époque le sous-marin ukrainien Zaporijjia.

Myrotvorets, un site web ukrainien non officiel qui propose une base de données répertoriant des personnes qualifiées de criminels de guerre ou de traîtres, a déclaré que Robert Shageyev avait été "éliminé".

L'agence de presse officielle TASS a cité le service de renseignement russe (FSB), selon lequel la femme soupçonnée était de nationalité russe.

La Russie a déjà accusé l’Ukraine d’être à l’origine d’une série d’assassinats de hauts responsables militaires et de personnes liées à l’effort de guerre de Moscou.

Des sources ukrainiennes ont revendiqué la responsabilité de certains incidents, tout en niant celle d'autres.

Le gouverneur Mikhaïl Razvozhayev a également indiqué que cinq personnes avaient été tuées à Sébastopol dans la nuit au cours d’une opération visant à neutraliser un engin explosif.

(Reportage Reuters ; Rédigé par Gleb Stolyarov et Maxim Rodionov ; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)