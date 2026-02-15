Aspa : des démarches simplifiées pour bénéficier de l'ex minimum vieillesse à la retraite en 2026

information fournie par Moneyvox • 15/02/2026 à 09:00

Des démarches simplifiées pour demander l'ASPA ( Crédits photo: © Richard Villalon - stock.adobe.com)

Demander l'Aspa, l'Allocation de solidarité aux personnes âgées qui correspond à l'ancien minimum vieillesse, n'a jamais été aussi simple. En effet, depuis le 8 janvier 2026, les ressources des demandeurs sont pré-remplies.

Le 8 janvier 2026, un changement important est intervenu dans le processus de demande de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Depuis cette date, les demandeurs de l'ex minimum vieillesse profitent en effet du pré-remplissage de leurs revenus. Une évolution qui devrait simplifier la vie des retraités les plus modestes. Qui peut bénéficier de l'Aspa dans ces nouvelles conditions ? Qu'est-ce qui a changé pour les demandeurs de cette allocation ? Le point.

Qu'est-ce que l'Aspa, l'ancien minimum vieillesse ?

L'Allocation de solidarité aux personnes âgées, ou Aspa, est la nouvelle désignation du minimum vieillesse. Ce dispositif a pour objectif de fournir un complément de ressources aux retraités les plus modestes afin de leur assurer un niveau de revenu minimal. Mais attention : l'attribution de l'Aspa n'est pas automatique. Les retraités dont les revenus sont inférieurs aux seuils fixés doivent en faire la demande. À défaut, ils ne pourront pas recevoir cette allocation.

Pour une personne seule, le plafond de ressources à respecter est par exemple de 1 034,28 euros par mois et 12 411,44 euros par an. Pour un couple, cette condition d'octroi est portée à 1 605,73 euros par mois et à 19 268,80 euros par an. Par ailleurs, la personne qui souhaite bénéficier de l'Aspa doit en principe avoir plus de 65 ans et résider en France. Elle peut en outre déjà percevoir une ou plusieurs retraites, auquel cas l'Aspa vient compléter le.s versement.s fait.s par le.s organisme.s de retraite, ou ne pas en avoir.

Qu'est-ce qui a changé le 8 janvier 2026 pour les allocataires de l'Aspa ?

Vous êtes à la retraite et vous êtes éligible à l'Aspa ? Bonne nouvelle : depuis le 8 janvier 2026, vos ressources sont pré-remplies lors de votre demande sur le site du régime général lassuranceretraite.fr. Demander à recevoir l'Allocation de solidarité pour les personnes âgées est donc devenu plus simple pour bon nombre de retraités concernés, ceux-ci ayant simplement à vérifier et à valider les revenus déjà indiqués dans le formulaire de demande de l'Aspa.

Plus précisément, sont concernés les retraités qui touchent une pension de retraite de la part du régime général. Pour le moment, les exploitants agricoles dont la retraite provient d'un régime non-salarié agricole, qui doivent effectuer leur demande d'Aspa auprès de la MSA, ne sont pas éligibles. Les personnes qui n'ont droit à aucune retraite, quant à eux, doivent compléter leur demande par l'intermédiaire d'un formulaire dédié, le Cerfa 16078*02, et la transmettre à leur mairie.

Une modernisation du processus de demande bientôt étendue à d'autres aides

Depuis le 8 janvier 2026, il est "possible de demander l'Aspa à un point unique et en ligne en passant par le site de l'assurance retraite dans un premier temps puis l'an prochain par celui de la MSA", annonce Hélène Monsauret, de la direction des systèmes d'informations de la Cnav. Interrogée par le site d'information financière MoneyVox , elle souligne que la priorité est donnée à l'ancien minimum vieillesse, mais aussi aux pensions de réversion : "Le chantier actuel, c'est la modernisation des pensions de réversion et de l'Aspa".

Dans cette lancée, d'autres dispositifs d'aide pourraient voir leur processus de démarche simplifié, à l'image de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH), comme le précise Louis Mokhtari de la direction des échanges, fiabilisation et intégration des données sociales de la CNAV : "Un prochain chantier, à terme, pourrait concerner l'AAH". Pour rappel, cette aide permet de garantie un revenu minimal aux personnes en situation de handicap.