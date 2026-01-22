Artisanat du bâtiment: un recul d'activité de 3,8% en 2025, selon la CAPEB

( AFP / DAMIEN MEYER )

En France, l'activité des acteurs de l'artisanat du bâtiment a reculé de 3,8% en 2025, selon un rapport de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) publié mercredi.

L'étude estime en plus entre 30.000 et 40.000 emplois détruits sur deux ans pour les très petites entreprises (TPE), dont l'effectif ne dépasse pas 10 salariés.

"Un vrai plan social", s'est alarmé lors d'une conférence de presse Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, qui craint aussi de "manquer de main-d'oeuvre très rapidement dans le futur", avec la baisse de 6% du recrutement d'apprentis en CAP.

Cette sombre perspective découle d'une embauche qui piétine et d'un nombre de licenciements en hausse pour 25% des entreprises artisanales au second semestre de l'année 2025.

En tête de la baisse de l'activité : le segment du logement neuf. Avec une tendance annuelle de -7%, ce volet coûte aux professionnels qui peinent à répondre à ces commandes, notamment par manque de fonds pour pallier l'inflation des matières premières.

Malgré la diversité des cas étudiés, à l'exception de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la baisse d'activité a concerné l'ensemble du territoire national.

Il n'y a qu'une "minorité qui voit cette situation s'améliorer", ajoute Jean-Christophe Repon.

A l'aube des élections municipales, la CAPEB a également exprimé son opinion sur des mesures liées au logement et au secteur du bâtiment.

Pour le président, pas question de mettre fin au monopole de l'agence nationale de l'habitat (Anah) à l'origine des financements des rénovations d'ampleur du dispositif MaPrimeRénov'.

Ce dernier, pensé comme une aide à la rénovation des logements énergivores, devrait rester selon la CAPEB aux mains du public: "c'est bien mieux que du privé quand on veut lutter contre la fraude".

Suppression de la loi Pinel d'aide à l'investissement locatif, suspension de MaPrimeRénov', absence de budget... Ces changements politiques ont chamboulé un secteur de l'artisanat du bâtiment désormais en négociation constante avec le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun.

La CAPEB dit mener "un combat de longue haleine" grâce à des rencontres entre artisans et collectivités avec en ligne de mire la présidentielle de 2027.