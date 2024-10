Arthrose, rhumatismes : à la recherche de l’alimentation « antidouleur »

Adopter un régime « sans gluten » ou « sans produits laitiers », manger cru ou pratiquer le jeûne intermittent, saupoudrer tous ses plats de curcuma…. Tous ces conseils et bien d'autres arrivent régulièrement aux oreilles des personnes touchées par les rhumatismes tels que l'arthrose ou l'arthrite. Mais que dit vraiment la science de cette alimentation antidouleur ?

Pour démystifier les recettes miracles et mettre en valeur les solutions qui marchent vraiment, deux professeurs de médecine, l'un, rhumatologue, Jérémie Sellam, et l'autre, nutritionniste, Sébastien Czernichow, publient un ouvrage didactique : Arthrose, arthrite, je me soigne en mangeant . Entretien croisé.

Le Point : Les patients vous demandent-ils de plus en plus souvent des conseils en matière d'alimentation ?

Jérémie Salam : Trop souvent, ils n'osent pas aborder le sujet lors des consultations. Parfois, les rhumatologues ont tendance à répondre avec condescendance aux questions des patients sur les liens entre l'alimentation et la douleur. Nous avons mené une enquête auprès de plus de trois cents patients sur l'amélioration ou la détérioration de leurs symptômes en fonction des aliments consommés.

Les légumes verts ou l'huile d'olive étaient perçus comme bénéfiques, à l'inverse de l'alcool ou du fromage. Cette étude souligne