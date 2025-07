Arsenal : mercato canon ou bidon ?

Richissimes, les clubs de Premier League dépensent sans compter depuis le début de l’été. À commencer par les cadors du championnat, évidemment. Une cadence qu’Arsenal va devoir suivre, s’il veut à nouveau rêver d’un premier sacre depuis plus de vingt ans.

Florian Wirtz à Liverpool, Rayan Cherki et Tijjani Reijnders à Manchester City, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo à Manchester United, Estêvão et João Pedro à Chelsea, Mohamed Kudus à Tottenham ou même Anthony Elanga à Newcastle. La course à l’armement bat son plein pour les clubs habitués aux sommets de Premier League, plus riche championnat du monde et sans aucune surprise le plus dépensier à chaque mercato depuis de nombreuses années. Une période récente au cours de laquelle Arsenal a parfois rechigné à sortir le portefeuille, en tout cas dans les mêmes proportions que ses rivaux. Un reproche souvent adressé à Mikel Arteta, pas si loin du compte (trois places de dauphin consécutives)… mais jamais gagnant, malgré le coup double Declan Rice – Kai Havertz de l’été 2023. Dans ce contexte, la signature de Noni Madueke (récupéré chez l’encombrant voisin de Chelsea) peut-elle faire office de gros coup ou simplement faire patienter les supporters en attendant encore mieux ?

Par Tom Binet pour SOFOOT.com