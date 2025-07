Arrivé à Barcelone, Marcus Rashford est prêt à faire des compromis

Un nouveau touriste que les Barcelonais vont pouvoir arroser au pistolet à eau ?

Le feuilleton Marcus Rashford au Barça touche enfin à sa conclusion. Le joueur de 27 ans est arrivé dimanche soir à Barcelone , flanqué de son agent et frère Dwaine Maynard, de sa mère et de sa compagne. Une délégation complète pour entériner un prêt attendu, retardé et presque avorté en janvier dernier. Selon la presse anglaise , Rashford a accepté de revoir son salaire à la baisse avec une réduction de 15 %, pour faciliter l’opération . Un effort significatif, puisque l’attaquant mancunien touchait une belle somme à Manchester United, avec plus de 360 000 euros par semaine.…

TA pour SOFOOT.com