"Arrêtons la course à la baisse d'impôts" : le gouverneur de la Banque de France prend position pour la fiscalité

François Villeroy de Galhau a défendu le "modèle social européen" et le rôle de l'outil fiscal, qui a "beaucoup à dire au reste du monde", se disant au passage favorable à une taxe sur les superprofits.

François Villeroy de Galhau, le 15 novembre 2022, à Tokyo ( AFP / Kazuhiro NOGI )

"Je ne fais pas du tout partie de ceux qui disent 'Un bon impôt est un impôt supprimé'". A l'occasion d'un entretien sur les plateau des Quatre Vérités de France jeudi 9 février, le gouverneur de la Banque de France a livré une déclaration inhabituelle dans le cadre de ses interventions médiatiques, assumant d'aller "un peu au-delà de sa condition de banquier central" et défendant le recours à la fiscalité.

"Arrêtons la course à la baisse d'impôts dans ce pays, surtout avec les déficits que nous avons", a lancé François Villeroy de Galhau, sur France 2.

Solidarité, équité, fiscalité

"Je crois beaucoup au modèle social européen. L'Europe a quelque chose à dire au reste du monde, avec son modèle social et environnemental. Là dedans, il y a la solidarité et l'équité, la fiscalité doit aussi traduire ça", estime le gouverneur de l'institution. "Je fais pas du tout partie de ceux qui disent "Un bon impôt est un impôt supprimé. L'impôt, ça fait partie du financement des services publics et de la solidarité" , rappelle t-il.

Graphique montrant l'évolution de l'indice des prix à la consommation en zone euro depuis 1997 ( AFP / )

Mardi, le gouverneur de la Banque de France avait fait un point sur le pic d'inflation en zone euro, qui serait "très probablement" atteint d'ici juin. "L'inflation culminera très probablement, sauf nouvelles surprises, au cours du premier semestre de cette année", a entrevu François Villeroy de Galhau qui participait par visioconférence à un colloque organisé par l'hebdomadaire allemand Die Zeit .