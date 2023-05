Arnaud Robinet : « Il nous faut prendre un virage à 180 degrés en matière de prévention »

Hôpitaux sous tension, vieillissement de la population, innovations en santé toujours plus performantes mais aussi coûteuses… Le système de santé français connaît une crise sans précédent et met en péril l'accès aux soins pour tous. La Fédération hospitalière de France (FHF) a choisi de réfléchir à ces questions et de consacrer le salon SantExpo, qui aura lieu du 23 au 25 mai porte de Versailles à Paris en partenariat avec Le Point , à la santé en démocratie. Son président, Arnaud Robinet, fait le point sur les défis présents et futurs du droit aux soins pour tous.

Le Point : Quels sont, selon vous, les plus gros défis actuels et futurs de l'accès aux soins en France ?

Arnaud Robinet : La France se heurte tout d'abord à un véritable défi démographique et épidémiologique lié au vieillissement de la population et au développement des pathologies chroniques. Les besoins de santé s'accroissent avec l'arrivée des générations de baby-boomers qui atteindront 80 puis 85 ans, avec des recours aux soins plus importants sur ces tranches d'âge. Il nous faut prendre maintenant un virage à 180 degrés en matière de prévention pour éviter que des personnes en situation de fragilité ou touchées par des maladies chroniques soient concernées par des hospitalisations évitables à l'avenir.

Une

