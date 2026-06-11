Arménie-Trump félicite Pachinian après la victoire de son parti aux législatives

Le président américain Donald Trump a félicité mercredi le Premier ministre arménien Nikol Pachinian après la "victoire décisive" de son parti, Contrat civil, aux élections législatives.

Contrat civil a obtenu 49,8% des voix lors des élections législatives organisées dimanche en Arménie, un résultat, obtenu dans un contexte - selon les observateurs électoraux internationaux - d'ingérence et de pressions flagrantes de la part de la Russie.

"J'étais très fier de lui avoir apporté mon soutien pour sa réélection, et je ne doute pas qu'avec lui à la tête de ce beau pays, l'Arménie atteindra des niveaux de grandeur et de succès bien au-delà des attentes les plus incroyables", a écrit Donald Trump dans un message publié sur les réseaux sociaux.

La Russie a déclaré mercredi qu'il faudrait rapidement déterminer si l'Arménie resterait membre d'une alliance militaire rassemblant d'anciennes républiques soviétiques et d'une alliance économique distincte.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)