Arménie-Six candidats de l'opposition pro-russe arrêtés à la veille des élections

par Lucy Papachristou

A la veille des élections législatives en Arménie, les autorités ont arrêté samedi six candidats d'un parti d'opposition pro-russe placé en deuxième position par les sondages derrière le parti au pouvoir, ont rapporté les médias d'État sans donner la raison de ces arrestations.

Les six personnes arrêtées appartiennent au parti Arménie Forte, dirigé par le milliardaire russo-arménien Samvel Karapetyan, actuellement assigné à résidence pour incitation à renverser le pouvoir – des accusations rejetées par l'intéressé.

Dans les sondages, Arménie forte recueille entre 6 et 11% des intentions de vote, loin derrière le parti au pouvoir Contrat civil, crédité de 24 à 32%.

L'agence de presse d'État Armenpress n'a pas précisé le motif des arrestations, mais a indiqué que la Commission électorale centrale avait autorisé les enquêteurs à engager des poursuites pénales à leur encontre.

Quelque 2,4 millions d'Arméniens seront appelés aux urnes dimanche pour un scrutin considéré comme un test pour le Premier ministre Nikol Pashinyan, désireux de faire la paix avec l'Azerbaïdjan, son ennemi de longue date, et d'approfondir les liens avec les pays occidentaux.

Les relations de l'Arménie avec son protecteur traditionnel, la Russie, sont également un enjeu électoral central, Moscou ayant récemment imposé des restrictions commerciales aux exportations arméniennes en raison du réchauffement de ses relations avec l'Occident.

Le parti Arménie Forte de Karapetyan souhaite maintenir les liens économiques et politiques avec la Russie et accuse Pashinyan d'attiser la guerre avec Moscou.

Le ministère de l'Intérieur arménien a déclaré en début de semaine avoir recensé au moins 78 cas de crimes préélectoraux et 44 interpellations, selon des chiffres relayés par les médias arméniens. Ces informations ne précisent pas à quels partis politiques appartiennent les personnes interpellées.

La pression s'accentue sur le parti Arménie Forte à l'approche du scrutin de dimanche. Lors d'une session extraordinaire tenue vendredi soir, la Commission électorale centrale a rejeté une plainte déposée par un autre groupe d'opposition visant à interdire à Arménie Forte de participer aux élections, notamment au motif qu'elle corrompait des électeurs et finançait illégalement sa campagne.

Le parti Arménie forte a largement rejeté la plainte, les médias arméniens citant la porte-parole du parti qui a déclaré dimanche que le groupe se tenait "prêt à toute éventualité".

(Reportage de Lucy Papachristou ; Version française Elizabeth Pineau)