Armani va être cédé à un géant de la mode, selon le testament du styliste

Giorgio Armani au défilé Haute-Couture Automne-Hiver 2023/2024 à Paris, le July 4, 2023 ( AFP / Bertrand GUAY )

Giorgio Armani a demandé à ses héritiers de céder à moyen terme son empire à un géant de la mode comme LVMH ou L'Oréal, selon le testament du styliste, qui était pourtant resté hautement indépendant toute sa vie.

Le légendaire couturier, décédé le 4 septembre à 91 ans, a chargé la fondation qui hérite de sa société "de céder une participation de 15%" à un géant du monde de la mode "entre 12 et 18 mois après l'ouverture du testament" intervenue jeudi, selon des éléments de ce document publiés vendredi par la presse italienne.

Il a souhaité que ces parts soient cédées en priorité au groupe de luxe LVMH, au géant des lunettes EssilorLuxottica, au numéro un mondial des cosmétiques L’Oréal ou à d'autres sociétés de même standing du monde de la mode.

Le groupe Armani, dont les activités vont de la haute couture aux hôtels, pèse plusieurs milliards d'euros.

L'actionnaire retenu aura ensuite la possibilité de prendre le contrôle du groupe en acquérant entre 30 et 54,9% du reste du capital.

- Compagnon et neveux -

Le compagnon et bras droit de Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, ainsi que ses deux neveux, seront chargés de faire ces choix capitalistiques, en tant qu'actionnaires de la fondation Armani.

Leo Dell'Orco, compagnon et bras droit de Giorgio Armani, à la fin d'un défilé du styliste italien lors de la Fashion Week de Milan, le 21 juin 2025 ( AFP / Piero CRUCIATTI )

Si cette vente - prévue trois à cinq ans après l'ouverture du testament - ne se réalisait pas, le styliste a demandé que sa société soit cotée en Bourse, la fondation Armani gardant 30,1% des parts.

La société Armani n'a pas souhaité commenter ces informations vendredi matin.

Le styliste a demandé par ailleurs que la fondation gère la société "de manière éthique, avec intégrité morale et correction", et insiste sur "la recherche d'un style essentiel, moderne, élégant et discret", et "l'attention à l'innovation, à l'excellence, à la qualité et au raffinement du produit".

Il a laissé ses parts dans le géant des lunettes EssilorLuxottica, estimée à environ 2% du capital pour 2,5 milliards d'euros, à Leo Dell’Orco pour 40% et d'autres proches pour 60%.

Jeudi à Milan, dans le quartier du luxe, un immense panneau publicitaire avec un portrait du créateur sur fond noir affichait ses derniers mots publics: "La marque que j'espère laisser est faite d'engagement, de respect et d'attention pour les gens et pour la réalité. C'est là que tout commence".

La citation de Giorgio Armani affichée dans la vitrine de l'hôtel Armani, à Milan le 5 septembre 2025 où il évoque la marque qu'il espère laisser "faite d'engagement, de respect et d'attention pour les gens et pour la réalité" ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Giorgio Armani était devenu un des hommes les plus riches du monde et le quatrième plus riche d'Italie, avec un patrimoine estimé à 11,8 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.

Il dirigeait depuis Milan un empire comptant plus de 9.000 salariés fin 2023, pour un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2024, selon le groupe. Plus de 600 magasins à travers le monde vendent les vêtements Armani sous plusieurs gammes: Giorgio Armani, Emporio Armani, A|X Armani Exchange ou encore EA7.

La fondation aura 10% des parts de la société et le reste en nue propriété, avec 30% des droits de vote. Leo Dell'Orco aura 40% des droits de vote et les neveux du styliste Silvana Armani et Andrea Camerana 15% chacun.

L'autre empire du styliste, la société foncière L’Immobiliare, a été légué à sa soeur Rosanna et à ses neveux Andrea et Silvana. Leo Dell'Orco garde cependant l'usufruit de ces nombreuses propriétés situées à Saint-Tropez en France, Saint-Moritz en Suisse, ou dans les îles d'Antigua et Pantelleria. Il aura également l'usufruit du gigantesque palais de la rue Borgonuovo à Milan où il vivait avec Giorgio Armani.

D'autres propriétés, à New York par exemple, ont été distribuées à des proches comme Michele Morselli qui gérait les affaires immobilières du styliste.