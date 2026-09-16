Armani nomme Dario Vitale directeur artistique d'Emporio Armani

Le logo d'une marque est visible à l'extérieur d'une boutique Emporio Armani à Vienne
L'ancien designer de Versace Dario Vitale a été nommé comme directeur artistique d'Emporio Armani et de la ligne d'accessoires Giorgio Armani, a annoncé mercredi Armani Group.
Il est le premier à occuper ce poste à ne pas appartenir à la famille Armani, dont le patriarche et fondateur de la maison de couture italienne, Giorgio Armani, est décédé l'année dernière.
La nomination de Dario Vitale "renforce notre organisation créative et confirme notre engagement à aller de l'avant (...) tout en restant fidèles aux valeurs et à la vision de Giorgio Armani", a déclaré Giuseppe Marsocci, directeur général d'Armani.
Le créateur, qui a quitté son poste de directeur artistique chez Versace en décembre, après seulement quelques mois d’activité, rejoindra Armani Group avec effet immédiat.
Dario Vitale, qui travaillait auparavant pour la marque Miu Miu de Prada, a quitté Versace après le rachat de la maison de couture par la marque milanaise.
Armani a également annoncé que sa collection printemps-été 2027 Emporio Armani pour homme et femme, conçue par Leo Dell'Orco et Silvana Armani, serait dévoilée le 24 septembre, lors de la semaine de la mode de Milan, sous la forme d’une présentation plutôt que d’un défilé comme à l’accoutumée.
(Par Elisa Anzolin, Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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