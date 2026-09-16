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Armani nomme Dario Vitale directeur artistique d'Emporio Armani
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 14:00
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Le logo d'une marque est visible à l'extérieur d'une boutique Emporio Armani à Vienne

Le logo d'une marque est visible à l'extérieur d'une boutique Emporio Armani à Vienne

L'ancien designer ‌de Versace Dario Vitale a été nommé comme ​directeur artistique d'Emporio Armani et de la ligne d'accessoires Giorgio Armani, a annoncé mercredi Armani Group.

Il est ​le premier à occuper ce poste à ne pas appartenir à ​la famille Armani, dont ⁠le patriarche et fondateur de la maison de ‌couture italienne, Giorgio Armani, est décédé l'année dernière.

La nomination de Dario Vitale "renforce notre organisation ​créative et confirme ‌notre engagement à aller de l'avant (...) ⁠tout en restant fidèles aux valeurs et à la vision de Giorgio Armani", a déclaré Giuseppe Marsocci, ⁠directeur général ‌d'Armani.

Le créateur, qui a quitté son poste ⁠de directeur artistique chez Versace en décembre, après seulement ‌quelques mois d’activité, rejoindra Armani Group avec ⁠effet immédiat.

Dario Vitale, qui travaillait auparavant pour la ⁠marque Miu ‌Miu de Prada, a quitté Versace après le rachat ​de la maison ‌de couture par la marque milanaise.

Armani a également annoncé que sa collection ​printemps-été 2027 Emporio Armani pour homme et femme, conçue par Leo Dell'Orco et Silvana ⁠Armani, serait dévoilée le 24 septembre, lors de la semaine de la mode de Milan, sous la forme d’une présentation plutôt que d’un défilé comme à l’accoutumée.

(Par Elisa Anzolin, Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

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