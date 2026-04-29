Armani: chiffre d'affaires en baisse mais rentabilité en hausse en 2025

Le chiffre d'affaires du groupe Armani a baissé en 2025, année de la disparition de son fondateur Giorgio Armani, à l'image de l'ensemble du secteur du luxe, mais sa rentabilité a augmenté avec davantage de ventes dans ses propres magasins, a annoncé mercredi l'entreprise.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le chiffre d'affaires a reculé de 4,6% en 2025, à 2,2 milliards d'euros, mais sa rentabilité brute (Ebitda) a augmenté de 3%, à 152,7 millions d'euros, a indiqué dans un communiqué le groupe Armani, dirigé depuis octobre 2025 par un proche de Giorgio Armani, Giuseppe Marsocci.

Le groupe (marques Giorgio Armani, Emporio Armani, A|X Armani Exchange ou encore EA7) a indiqué avoir confirmé "sa stabilité et sa solidité managériale avec une baisse contenue des ventes et une rentabilité opérationnelle en amélioration", lors d'une année marquée par les turbulences géopolitiques et "les difficultés probablement structurelles du secteur de la mode".

En 2025, "nous avons continué à opérer au mieux dans le sillage stratégique indiqué par M. Armani, avec une gestion saine et sans forcing, comme le confirment les composantes qualitatives de nos ventes, dans une optique qui considère le groupe sur le long terme et pas orientée vers la maximisation du profit immédiat", a souligné Giuseppe Marsocci dans le communiqué.

En intégrant les produits Armani vendus sous licence (lunettes, parfums), le chiffre d'affaires des marques est estimé à plus de 6 milliards d’euros dans le monde.

Les ventes en direct ont progressé globalement à taux de change constants en 2025 de 2%, tandis que les canaux indirects enregistrent une baisse de 7%, ce qui reflète "la prudence raisonnable des partenaires de distribution dans le contexte global du marché", selon Armani, mais "va de pair avec la stratégie de sélectivité et de qualité de la distribution du groupe, en place depuis plusieurs années déjà".

"Nous sommes confrontés à un possible changement structurel de l’approche du luxe et de la mode de la part des consommateurs actuels et potentiels", a souligné Giuseppe Marsocci.

"Nous sommes toutefois optimistes, car plus que jamais l'identité de l'entreprise et de la marque se reflète dans les principes fondateurs que M. Armani a établis dans son testament d'entreprise", soit un "modèle de beauté et d'élégance discrète et intemporelle" et "l'idée d'une entreprise solide et prudente" qui "se révèlent extrêmement actuelles, voire plus pertinentes que jamais au regard de l'époque que nous vivons", a poursuivi le directeur général du groupe Armani.