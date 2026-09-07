Arkéa enregistre un bénéfice en hausse de 17% au premier semestre

( AFP / FRED TANNEAU )

Le Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit plusieurs filiales spécialisées et deux fédérations Crédit Mutuel, a enregistre au premier semestre 2026 un bénéfice net en hausse de 17,1%, aidé par la hausse des taux longs et malgré l'incertitude sur les perspectives économiques.

La banque, dont le siège est basé au Relecq-Kerhuon (Finistère), près de Brest, a dégagé un bénéfice net de 230 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.

Les revenus (produits nets banque et assurance) du groupe, qui réunit les banques de détail du Sud-Ouest et de Bretagne et diverses filiales, progressent de 16,5% à 1,34 milliard d'euros.

La directrice générale Hélène Bernicot a salué auprès de l'AFP "une performance robuste et très équilibrée" malgré un contexte "plus compliqué, plus tendu et stressé que ce qu'on avait pu imaginer".

La banque a notamment bénéficié de "la pentification de la courbe des taux, c'est-à-dire des taux à long terme qui sont plus élevés que les taux à court terme", a-t-elle souligné.

"On sort d'une période qui était complètement anormale, soit avec une courbe plate, soit une courbe inversée", c'est-à-dire des taux courts plus élevés que les taux longs, a rappelé Mme Bernicot. "A chaque fois qu'on faisait un crédit, on perdait de l'argent. Aujourd'hui, on ne gagne pas tant que ça, mais on se redresse".

La marge financière de la banque s'est ainsi améliorée de 29,7%, portée par l'amélioration de la marge nette d’intérêt (+39%), sur fond d'augmentation du taux moyen du portefeuille de crédits à taux fixe.

Sur le plan commercial, le portefeuille clients a progressé de 3,5% à 5,8 millions, avec un record de 180.000 nouveaux clients dans la banque en ligne.

Côté perspective, le coût du risque a augmenté de 50 millions d'euros à 137 millions d'euros, la banque anticipant "un environnement qui se dégrade" en particulier en France, à l'approche de l'élection présidentielle.

"La capacité du pays à gérer sa dette va être un des points très importants, notamment pour gérer l'incertitude, et l'envolée des taux d'intérêts", a souligné Mme Bernicot.